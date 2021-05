CREMONA - Il Teatro sarà protagonista con un titolo tra i più noti della letteratura inglese.

Affascinato dall’Ottocento Arturo Cirillo, attore e regista napoletano, dopo aver allestito molti classici del teatro mette in scena Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen nell’adattamento teatrale di Antonio Piccolo.

Una commedia esilarante quella che si consuma sul palcoscenico, una rappresentazione che si spoglia delle vesti un po’ grigie, tipicamente romantiche e talvolta strazianti della scrittura, per indossare quelle briose ed energiche di uno spettacolo in cui ironia, sarcasmo ed esagerazione con una punta di irriverenza fungono da capisaldi della narrazione.

MARCHE TEATRO - TEATRO STABILE DI NAPOLI

adattamento teatrale Antonio Piccolo

regia Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta

Platea e palchi

€ 30,00

€ 26,00

Galleria

€ 26,00

€ 22,00

Loggione

€ 22,00

€ 18,00

* riduzione per possessori tessere FAI, Touring, Welcome Card, giovani under 30, ex abbonati

Biglietto studenti**



posto unico numerato

€ 12,00

**riduzione studenti under 30

I biglietti possono essere acquistati anche utilizzando il voucher relativo alle stagioni organizzate dal Teatro Ponchielli.

Per acquistare posti nei palchi (riservati a persone congiunte), occorre chiamare la biglietteria del Teatro (tel. 0372 022001/002).

Per evitare assembramenti si richiede di ritirare le prenotazioni entro le 48 ore precedenti l’evento.