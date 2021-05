Domenico Nordio - Gli Archi di Cremona - Roberto Solci

CREMONA - Debutto all’Auditorium Arvedi per Gli Archi di Cremona, ensemble che riunisce i migliori violinisti ed esecutori di strumento ad arco della città. Per l’occasione il compositore cremonese Roberto Solci ha composto un brano, qui proposto in prima esecuzione assoluta, per violino e orchestra la cui parte solistica è affidata a uno dei più accreditati violinisti italiani, Domenico Nordio.

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

Concerto per violino e archi in re minore

Allegro

Andante

Allegro

Roberto Solci (1962)

Stradivari Concerto per violino e orchestra d’archi (prima assoluta)

Antonin Dvorak (1841 – 1904)

Serenata in mi maggiore per archi op. 22

Moderato

Tempo di Valse

Scherzo – Vivace

Larghetto

Finale – Allegro vivace

Biglietterie

Museo del Violino, Cremona

Tel. 0372/080809

Da mercoledì a domenica: 11.00 – 17.00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

Da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00