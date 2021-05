CREMONA - Due consacrati virtuosi del rispettivo strumento – il violinista Stefan Milenkovich e il violoncellista Enrico Bronzi – si uniscono in duo per dar vita a una scaletta che impagina di tutto e di più, dalle Suite di Bach ai Capricci di Paganini, da antiche melodie di Dowland – opportunamente trascritte per questa formazione – ai volteggianti brani viennesi di Fritz Kreisler. Un repertorio in piena libertà per la piena soddisfazione del pubblico.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Suite n° 1 per violoncello solo in sol magg. BWV 1007

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931)

Sonata n. 2 per violino solo in la min. op. 27 “Jacques Thibaud”

Iannis Xenakis (1922 – 2001)

Dhipli Zyia per violino e violoncello

John Dowland (1563 – 1626)/Melchior Schildt (1592 – 1667)

Pavana lachrymae (trascrizione dall’organo di E. Bronzi)

Francisco Tarrega (1852 – 1909)

Recuerdos de la Alhambra (trascrizione dalla chitarra di E. Bronzi)

Fritz Kreisler (1875 – 1962)

Recitativo e Scherzo-Caprice per violino solo in re min. op. 6

Niccolò Paganini (1782 – 1840)

Capriccio n. 24 per violino solo in la min. dai “24 Capricci” op. 1

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Sonata per violino e violoncello

Biglietterie

Museo del Violino, Cremona

Tel. 0372/080809

Da mercoledì a domenica: 11.00 – 17.00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

Da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00