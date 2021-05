CREMONA - Quando era bambino rimase incantato dalla musica di Bach suonata dalla madre, da lì è nato il suo amore per la musica. Oggi Konstantin Manaev è uno dei violoncellisti più contesi, sia per il suo talento sia per la versatilità che mette in campo anche in questo sodalizio con il formidabile Signum Saxophone Quartet, i “quattro sassofonisti stellari” di Amburgo che hanno stregato le platee di mezzo mondo con la loro contagiosa freschezza.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite per orchestra n. 1 in do maggiore BWV 1066 (arrangiamento SIGNUM Quartet)

Ouverture | Menuett I-II | Boureé I-II

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite per violoncello solo n. 3 in do maggiore BWV 1009

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto Brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 1048 (trascrizione SIGNUM Quartet )

Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1735)

Adagio in sol minore (trascrizione SIGNUM Quartet)

Astor Piazzolla (1921-1992)

Four, for Tango (arrangiamento SIGNUM Quartet)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n. 5 (arrangiamento SIGNUM Quartet)

Astor Piazzolla (1921-1992)

Le Grand Tango (arrangiamento Miha Ferk)

Biglietterie

Museo del Violino, Cremona

Tel. 0372/080809

Da mercoledì a domenica: 11.00 – 17.00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

Da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00