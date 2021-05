Teatro A. Ponchielli

FACCE D’AMORE

controtenore Jakub Jòzef Orliński

musiche di F.Cavalli, G.A Boretti, C. Monteverdi

IL POMO D’ORO

direzione e cembalo Francesco Corti

Grazie a Facce d’amore la voce del controtenore Jakub Józef Orliński è stata annunciata da Deutsche

Grammophon come “la voce del futuro”. Con le parole del controtenore possiamo descrivere il

programma come un concerto di “arie operistiche che raccontano una storia, mostrando

un'immagine musicale di un amante maschio nell'era barocca, come l'amore gioioso e ricambiato,

ma anche rabbia e follia”.

BIGLIETTI IN VENDITA DAL 27 MAGGIO

+39 0372.022001/02

lun/ven ore 10 -18

sab/dom 10 -13

biglietteria@teatroponchielli.it

www.vivaticket.it