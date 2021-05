Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino)

SCHERZI MUSICALI

musiche di C. Monteverdi, T. Merula

ORCHESTRA MONTEVERDI FESTIVAL

CREMONA ANTIQUA

direzione e cembalo Antonio Greco

Le intense voci di Cristina Fanelli, Anna Bessi e Alessandro Ravasio, guidate dal Direttore Musicale

Principale del Festival Monteverdi Antonio Greco, ci conducono in un salotto veneziano di inizio

Seicento, per un concerto di arie e madrigali tratte dagli Scherzi musicali (1632), che Monteverdi

scrisse a Venezia, dopo aver lasciato la corte dei Gonzaga. Allora, la Serenissima era la città

dell’innovazione culturale e politica, mondana e carnevalesca; ed il linguaggio sperimentale, libero

ed ardito, di quei madrigali ne è uno specchio luminoso.

