PIADENA DRIZZONA - il Platina International Music Festival - organizzato per questa seconda edizione dal Comune di Piadena Drizzona, dall’associazione Colere Anima e dal Rotary Club Cremona con il patrocinio della Provincia di Cremona e la direzione artistica di Roberta Bambace - propone un concerto dal vivo - ad ingresso libero - nel chiostro dei Gerolamini, dove hanno sede il municipio e la casa parrocchiale. “Viaggio musicale europeo” il titolo dell’evento, che vedrà protagonista al pianoforte Maurizio Carnelli, con brani di Domenico Scarlatti, Isaac Albeniz, Claude Debussy, Luciano Berio, Johan Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Franz Liszt e Bela Bartok.

Carnelli, musicista milanese, si è diplomato in pianoforte, clavicembalo, direzione d’orchestra e composizione e si è laureato in filosofia. Ha tenuto concerti in importanti teatri in Europa ed Asia, dal Teatro alla Scala al Konzerthaus di Lucerna, dal Teatro Regio di Torino alla Sala Nervi in Vaticano, dal parlamento di Budapest all’Ishibashi Memorial Hall di Tokyo, dal Carlo Felice di Genova al Seongnam Art Center di Seul.

Ospite di numerosi festival internazionali (“Rossini” di Pesaro, “Donizetti” di Bergamo, “Tokyo Spring festival”), ha collaborato con numerosi artisti, tra i quali ricordiamo Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Nicola Martinucci, Lucia Valentini Terrani, Luciana Serra, Sumi Jo, Janet Perry, Bruno de Simone, Alberto Zedda, Romano Gandolfi, Giorgio Gaslini, Enrico Intra, Giorgio Albertazzi, Fanny Ardent.

Ha inciso dieci CD con varie etichette e curato circa 10 pubblicazioni di Ricordi-Hal Leonard. Ha partecipato a decine di trasmissioni televisive sui tre canali Rai ed ha ideato e condotto al microfono circa 250 trasmissioni per le tre reti radiofoniche Rai.

Fondatore e presidente dell’associazione “Acitko”, presente a Milano Expo 2015 e organizzatrice dal 2011 del concorso lirico internazionale "Maria Malibran”. Dopo aver insegnato per anni alla Accademia “Claudio Abbado” di Milano di cui è stato anche coordinatore, termina la sua attività didattica con la docenza alla Korean University of Arts di Seul.