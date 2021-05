CREMONA - «Latte, uno sprint per ripartire; un prezioso alleato per il sistema immunitario» è il titolo che farà da leitmotiv alla giornata di martedì 1 giugno, promossa dalla Libera Agricoltori in collaborazione con il quotidiano La Provincia e l’agenzia ToBiz; ed è anche il titolo della tavola rotonda che si terrà alle 11 nell’Hybrid Studio di CremonaFiere e verrà trasmessa online. Ai lavori, moderati dal direttore de La Provincia Marco Bencivenga, parteciperanno Riccardo Crotti, Gianluca Galimberti, Erminio Trevisi, Guendalina Graffigna e Giorgio Lamberti (in presenza); Gianmarco Centinaio, Fabio Rolfi e Mariangela Rondanelli (in collegamento) e - tramite videomessaggio - Massimiliano Giansanti e Donatello Sandroni. Nel pomeriggio, alle 16, sarà la volta de ‘L’arte del latte. Il futuro in tazza grande’. Con Sebastiano Marcarini, Manuela Fensore e Carmen Clemente.