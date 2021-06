La Mille Miglia torna ai piedi del Torrazzo.

La corsa più bella del mondo, nella prima tappa da Brescia a Viareggio, passerà a Cremona nel primo pomeriggio di mercoledì 16 tra le 14.30 e le 14.45.



I bolidi, provenienti da Pontevico, transiteranno da via Brescia, piazza della Libertà, via Decia, piazza San Michele, via Gerolamo da Cremona, via Tofane, corso Pietro Vacchelli, corso XX Settembre, via Platina, via Sicardo.

In piazza del Comune è previsto un controllo a timbro.

Infine piloti e vetture sfileranno in via Baldesio, piazza Stradivari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cadorna, imboccando viale Po in direzione Busseto.