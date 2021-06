Mercoledì 16 giugno alle 21 avrà inizio la rassegna "Scrittori al parco", che ci accompagnerà per tutta l'estate.



Il primo ospite sarà Raul Montanari con il nuovissimo romanzo "Il vizio della solitudine" ed. Baldini+Castoldi.

L’ex ispettore Ennio Guarneri conduce una vita appartata. Cacciato dalla polizia per essersela presa con un intoccabile, non ha amici e si concede un unico sfizio: rifare in un anno tutte le elementari andando a lezione dalla sua anziana e dolcissima maestra. È solo, perché non ha bisogno di nessuno. Ma quando assiste per caso ai preparativi di un omicidio, d’istinto interviene e l’aggressore finisce ucciso. Ennio non poteva saperlo ma quella che ha interrotto era un’esecuzione: per questo il suo gesto scatena contro di lui la vendetta di Han, una misteriosa organizzazione di giustizieri. Nella drammatica avventura che segue, Ennio è costretto a esplorare la parte più oscura di se stesso, proprio quando l’incontro con una ragazza diversa da tutte sembra aprirgli l’orizzonte di un amore inatteso, improbabile, eppure irresistibile. Un dubbio rimarrà alla fine: se per lui, come per tutti noi, la solitudine sia un male a cui sottrarsi o un vizio da coltivare con cura.

Presenta la serata Lorenzo Sartori.

Clicca e visualizza la locandina dell'appuntamento del 16 giugno

Clicca qui per la locandina della rassegna

Posti limitati e con prenotazione obbligatoria: telefono o messaggio WhatsApp 0373.258526; e-mail: librerialastoria@gmail.com