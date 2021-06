Ore 21.00, Cremarena

Segreti di provincia

Incontro con Massimo Carlotto

Conducono Paolo Panzacchi e Lorenzo Sartori



Il noir è uno dei generi che sanno meglio raccontare le trasformazioni della società, quelle più evidenti e quelle più nascoste, e Massimo Carlotto in questo campo è un vero maestro. I suoi personaggi entrano nel cervello come vere ossessioni, prima dell'autore e poi del lettore che dopo averli amati come protagonisti spesso li ritrova, con ruoli diversi, in altri romanzi.

Il noir di Carlotto indaga il lato oscuro e gli intrighi di mondi all'apparenza normali, analizza il ruolo dei media nella società, le vite che cambiano per i condizionamenti esterni. Senza voler essere psicologica, la sua scrittura si addentra nei meandri della mente con stile asciutto e giornalistico.

E verrà un altro inverno è un nuovo tassello di questo affascinante puzzle che ora si spinge nella provincia del nord, tra le pieghe di un piccolo mondo di imprenditori, una coppia che sembra felice e un paesino con troppi segreti da seppellire.

Inchiostro è un festival letterario è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini ed è dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per due giorni, dalla mattina alla sera, Crema, nella sala affrescata da Pietro da Cemmo e a Cremarena, accoglierà scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti e si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-covid.



I posti sono distanziati, fissi e assegnati all'ingresso (84 nella Sala Pietro da Cemmo e circa 200-240 a CremArena).



Si può assistere agli eventi solo seduti al proprio posto dopo avere ritirato il proprio biglietto segnaposto.



Non è prevista la prenotazione e si consiglia di presentarsi in piazzetta Terni de Gregory con un buon anticipo per espletare tutte le procedure di ingresso.



È obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento interpersonale.