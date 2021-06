Presentazione del volume"Chiese di Cremona. InCanto d'arte, di fede e di storia"

Sabato 19 Giugno alle ore 16,30 nella Chiesa di Sant'Agostino verrà presentato il volume "Chiese di Cremona. inCanto d'arte, di fede, di storia".



La pubblicazione si inserisce in un percorso editoriale promosso dalle Edizioni "Atena" e volto a valorizzare il patrimonio culturale della città.

Infatti questo volume che fa seguito ai quattro già usciti in concomitanza con la Festività di Sant'Omobono, intende proporre un ulteriore approfondimento su alcuni aspetti storici e artistici di Chiese della città ai quali si uniscono testimonianze di corali cittadine che, in questi lunghi mesi di pandemia, non abbiano avuto modo di poterne arricchire la loro bellezza con il canto.

Il volume che ha avuto il coordinamento di Isidoro Gusberti, contiene studi, approfondimenti e ricerche su venti Chiese della città a cura del giornalista e storico Fulvio Stumpo, autore, fra l'altro, di numerosi libri riguardanti vari aspetti sociali e culturali del nostro territorio.

Ma come viene ben evidenziato dal coordinatore, queste Chiese, pur manifestando e conservando la loro identità storica di arte e di fede sono state "private", per lungo tempo, della "bellezza di quel canto" che, risuonando nelle loro navate, potesse contribuire ad elevare più intensamente l'animo a Dio.

Ed è per questa ragione, quindi, che sei fra i gruppi corali della città, abbiano inteso offrire la loro testimonianza di come abbiano vissuto questi sedici mesi di assoluto silenzio; un silenzio che, peraltro, non trova precedenti nella storia.

I gruppi corali presentati sono il "Coro Polifonico Cremonese", il Coro "Ponchielli-Vertova", l'Ensemble "Il Continuo", "La Camerata di Cremona", la "Schola Cantorum" di Sant'Ambrogio, la "Schola Gregoriana di Cremona".

Nel corso della presentazione di sabato prossimo che vedrà interventi di don Mario Binotto, don Irvano Maglia, Elisa Zanotti, Isidoro Gusberti e Fulvio Stumpo le Corali unite sotto il nome di Assemblea Corale "inCanto di Cremona" eseguiranno pagine tratte dai loro repertori e, precisamente, l'"Ave Maria" di J. Arcadelt, L'"Ave vera virginitas" di J. Dès Prèz, l'"Ave verum" di W. A. Mozart, l'incipit del "Gloria" in re maggiore di A. Vivaldi e il "Va pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

L'ingresso alla Chiesa sarà libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti che, in ragione delle vigenti disposizoni, saranno limitati. Per questo è preferibile la prenotazione allo 0372/432096.

Sarà d'obbligo l'uso della mascherina.

A tutti i presenti sarà fatto omaggio del volume.