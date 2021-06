Un Monteverdi insolito, notturno, suggestivo, in un luogo solitamente non accessibile al pubblico.



L’iniziativa, nata in collaborazione con l’Associazione Cremona Sotterranea, ci porterà alla scoperta della ghiacciaia di Palazzo Mina Bolzesi e di alcuni episodi della vita di Claudio Monteverdi attraverso alcune LETTERE interpretate dall’attore e regista Beppe Arena.





L'evento si terrà:

martedì 22 giugno, ore 23.00

mercoledì 23giugno, ore 23.00

giovedì 24 giugno, ore 23.00

Ghiacciaia di Palazzo Mina Bolzesi - Cremona, via G. Platina 66

Per accedere al concerto è necessario indossare scarpe basse e dotarsi di repellente per le zanzare.

Biglietto € 10,00 posti limitati (max 30 posti);

prenotazioni alla biglietteria del Teatro lun/ven ore 10.00-18.00; sab/dom 10.00-13.00;

tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it

Introduzione al luogo a cura di