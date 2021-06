La cantante e chitarrista Francesca Bertazzo Hart è un’artista presente da vent’anni nella scena jazzistica italiana e internazionale.

Maturata per 4 anni nella scena newyorchese dove ha potuto collaborare con musicisti noti come Ronald Westray, Jason Lindner, Steve Kirby, Gerry Dial, etc., si è poi trasferita in Italia lavorando con diversi musicisti italiani, partecipando a numerose rassegne e festival, rivelandosi ottima interprete di standards americani ed evidenziandosi soprattutto per la grande capacità di improvvisazione che fa di lei una delle più importanti cantanti scat italiane.



Jazz Lights

Francesca Bertazzo Hart, voce, chitarra

Gianluca Carollo, tromba, flicorno

Beppe Pilotto, contrabbasso

Enzo Carpentieri, batteria