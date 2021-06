Venerdì 25 giugno alle 21.15, presso il Centro Culturale Comunale di Pizzighettone, si terrà il primo dei due Incontri con Dante organizzati dall’Assessorato alla Cultura e dall’Unità Pastorale di Pizzighettone in occasione dei settecento anni dalla morte dell’Alighieri.

D. Vina è imperniato sull’incontro tra due artisti, due gironi, due anime, allo scopo di raggiungere l’inferno e conoscere due figure dantesche legate a Cremona: Pier Delle Vigne e Buoso da Dovara.

Il viaggio ultraterreno partirà dal paese di Onferno, da molti creduto l’accesso agli inferi per le fumate di vapore che un tempo avvolgevano il borgo. Una volta entrati in questa dimensione, saranno la voce e le musiche di Massimiliano Pegorini, unite al video artistico di Riccardo Orsoni, a guidare il pubblico attraverso i due gironi infernali, per poi tornare a riveder le stelle.

Massimiliano Pegorini, attore e musicista, e Riccardo Orsoni, pittore, sono gli autori e protagonisti di questo spettacolo dedicato a due personaggi dell’Inferno che hanno riferimenti con Cremona.

Agli interpreti sopracitati si unirà Angela Alessi, violinista e violista dalla carriera orchestrale pluridecennale.

Gli Incontri con Dante sono nati dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e l’Unità Pastorale di Pizzighettone per proporre anche al pubblico pizzighettonese delle iniziative dedicate a uno dei padri della letteratura e dell’identità italiane nel settecentesimo anniversario della morte.

Lo spettacolo è ad accesso libero e senza prenotazione fino a esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti-Covid.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella casamatta 26 della cerchia muraria.

Per informazioni:

e-mail: cultura@comune.pizzighettone.cr.it

Tel. 0372 743347

Fb Biblioteca Museo Civico Pizzighettone