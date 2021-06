Il favoloso mondo di Amélie

Versione restaurata del 2021 in occasione dei 20 anni dalla prima uscita.

Regia J.P. Jeunet, con Audrey Tautou – Francia, 2001

Amélie è una giovane donna che ama coltivare i piccoli piaceri della vita. Un giorno scopre per caso una vecchia scatola di latta che custodisce i ricordi di un bambino.

La ricerca del misterioso proprietario diventerà un sorprendente viaggio nella vita di tante nuove persone.

Inizio ore 21.40

Ingresso unico: € 7

Riduzioni: € 6 per i ragazzi minori di 16 anni non compiuti

L'acquisto dei biglietti è possibile direttamente alla cassa del cinema la sera stessa del film dalle ore 21.

Non forniamo servizio di prenotazione.

In caso di maltempo sarà deciso all'ultimo momento se effettuare la proiezione o annullarla, in base alle condizioni atmosferiche.



In caso di pioggia non ci è più possibile spostare la proiezione presso una sala al chiuso.



Per sicurezza potete contattare la biglietteria del cinema a partire dalle ore 21

telefonando al numero 0372 45 3005

oppure mandare un messaggio tramite la Pagina Facebook Arena Giardino - Cinema

