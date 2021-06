Fino all'ultimo indizio



Regia di John Lee Hancock.

Lo sceriffo Joe Deacon, detto Deke, viene inviato a Los Angeles, doveva aveva prestato servizio anni prima, per raccogliere prove su un caso. Proprio nello stesso momento, il suo vecchio dipartimento di polizia sta indagando su una serie di omicidi molto simili a quelli che lui aveva investigato in passato. Inizia così una collaborazione con Jimmy Baxter, giovane detective di successo che sembra molto diverso da Deke ma ha in comune con lui l’ossessione per i casi a cui lavora. Tutti gli dicono di non lasciarsi coinvolgere da Deke, perché è tanto bravo quando pericoloso, ma Jimmy non resiste e presto i due si trovano a cercare di incastrare un sospettato inquietante ma sul quale non hanno prove.



Ore 21.30



CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco



In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Ingresso 5 €.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova