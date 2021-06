Mai raramente a volte sempre



Regia di Eliza Hittman.

Presenta il film Antonio Capra, regista docente Auser Unipop, con il contributo di Valeria Palumbo, giornalista, storica delle donne.

Autumn ha diciassette anni e vive in una cittadina della Pennsylvania con la madre, il suo nuovo compagno e due sorelline. Dopo la scuola lavora come cassiera in un supermercato, dove con la cugina Skylar sopporta le viscide attenzione di un superiore. Autumn è incinta di poche settimane e non potendo contare né sul presunto padre né sulla famiglia decide di andare ad abortire a New York. Accompagnata da Skylar, sale su un autobus e raggiunge la metropoli. Qui passerà tre giorni e due notti, a colloquio con medici e psicologici, in giro per strade e sale giochi con la cugina e un ragazzo conosciuto nel frattempo. Dopo l’operazione, Autumn e Skylar torneranno a casa, pronte a ricominciare la loro vita di sempre.



Ore 21.30



CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco



In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova