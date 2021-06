In occasione del Monteverdi Festival sarà possibile in collaborazione con CrArt, scoprire Cremona e le sue bellezze artistiche e musicali, grazie a tour studiati ad hoc per il tutto il periodo del festival.

Visita guidata alla scoperta di Palazzo Fodri:

elegante residenza nobiliare cremonese e importante esempio di architettura rinascimentale situato lungo uno dei principali corsi della città di Cremona.

Durata: 60 minuti

Partenza: Palazzo Fodri (C.so Matteotti 17, davanti all’ingresso del palazzo)

Biglietto: € 8,00

Minimo 10 pax - prenotare entro 48h prima scrivendo a info@crart.it oppure chiamando 338.8071208

Ogni partecipante verrà avvisato con 48h di anticipo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di persone per attivare la partenza del tour.





www.monteverdifestivalcremona.it