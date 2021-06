Il Rotary Club Cremona e l’associazione culturale Colere Anima organizzano per le 20 di sabato 26 giugno, nell’Auditorium Giovanni Arvedi nel Museo del Violino, un concerto della Platina Chamber Orchestra in onore di tutti gli operatori della sanità per il servizio svolto durante l’emergenza pandemica Covid-19.

Verranno eseguiti i concerti di Mozart per pianoforte e orchestra n. 18 K 456 e n. 27 K 595.

Direttore d’orchestra Paolo Marchese, al pianoforte Paolo Rinaldi.