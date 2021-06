"Il mio amore grande” Lettura di poesie

Sabato 10 luglio, a partire dalle ore 18.30, l’ospite dello spazio di lettura “La Magnolia” sarà Giovanni Uggeri. L’autore presenterà la sua ultima raccolta di poesie dal titolo “Il mio amore grande”.



"Il mio amore grande potrebbe sembrare quasi un refrain jovannottesco ma il lettore non s’inganni.

L’amore è in queste liriche di Giovanni Uggeri, garbatamente declinato nelle mille sfumature con cui esso adorna la nostra vita, nel rinnovarsi di una perenne “età della bellezza”, di una grazia che si conserva come una vecchia fotografia dai colori sbiaditi nella quale, attraverso la memoria, “l’acqua è ancora più blu” e la felicità conserva sempre “la faccia pulita delle avventure al mare”. Rodolfo Bona



Ingresso con tessera Alac.