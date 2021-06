Terzo appuntamento del ciclo “La musica ritrovata – Per la promozione dei giovani artisti cremonesi”.



Quello dello spettacolo dal vivo è stato senza dubbio uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Anche a Cremona – la città della musica – la programmazione culturale e musicale ha subito una battuta d’arresto considerevole. Per questo, Alac apre le porte dell’Associazione alla città, con un programma di 5 appuntamenti per dare spazio ai giovani talenti locali.



Terzo appuntamento: Giulia Dagani



Giulia Dagani, classe 1989, inizia a scrivere le sue prime canzoni durante il liceo.

Nel 2010 pubblica, con il nome d’arte Giuliètte, il disco d’esordio START.

Partecipa all’accademia di Area Sanremo 2012 e arriva tra i 40 finalisti con il brano Caramelle e Cartoons.

Nella primavera del 2014 partecipa a The Voice Of Italy.

L’anno successivo nasce la band Candies For Breakfast di cui, tre anni dopo, esce il disco omonimo in inglese prodotto insieme ad Andrea Trix Tripodi.

Nell’ottobre 2018 inaugura insieme al socio Diego Barborini lo studio di registrazione Stable Studio.

Nel 2019 riprende a scrivere in italiano e nell’estate del 2020 pubblica da solista “Ditemi dove andate”, brano co-prodotto con Diego Barborini.

Il 4 giugno 2021, sempre insieme a Diego Barborini e allo Stable Studio, pubblica il suo ultimo singolo “Lato B”.



Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili con tessera Alac.