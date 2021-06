Quarto appuntamento del ciclo “La musica ritrovata – Per la promozione dei giovani artisti cremonesi”.



Quello dello spettacolo dal vivo è stato senza dubbio uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Anche a Cremona – la città della musica – la programmazione culturale e musicale ha subito una battuta d’arresto considerevole. Per questo, Alac apre le porte dell’Associazione alla città, con un programma di 5 appuntamenti per dare spazio ai giovani talenti locali.



Quarto appuntamento: Edwyn Roberts e Chicos de Provincia



I “Chicos de Provincia” sono un gruppo di repertorio latinoamericano, nato un paio d’anni fa in occasione di un evento organizzato dall’Associazione Latinoamericana di Cremona. L’entusiasmo ricevuto dal pubblico e la sintonia percepita così intensamente sul palco, ha reso difficile rinunciare a tanta vitalità e prospettiva. Per questo motivo, ancora oggi, “los Chicos” mandano avanti un progetto ricco di passione e amore.

A rendere questo gruppo unico è il fatto che per la prima volta abbiamo come componenti, oltre al chitarrista Alberto Gazzina, una coppia di fratelli: Edwyn e Amanda Roberts (argentini di origine), Giacomo e Tommaso Ruggeri.



Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili con tessera Alac.