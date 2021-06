I Comuni di Sesto ed Uniti, Gerre de' Caprioli, San Daniele Po e Stagno Lombardo, in collaborazione con EmmeCi, Associazione Culturale nata dalla passione di Massimo Cauzzi, presentano la nuova edizione della rassegna che compie 7 anni.

Questo il tema dell'edizione: 2021: L'anno del peperone

Sabato 3 luglio DATA ZERO: in barca sul fiume con partenza in località Mento alle ore 16.00.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0372.57032

f Massimo Cauzzi