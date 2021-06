Venerdì 9 luglio nell’Arena della Rocca la rassegna Pensa Positivo continua con una serata dal suono ritmato con il concerto del gruppo Ichos Percussion.

Dodici mani che battono, sfregano e agitano strumenti musicali, con l’ausilio o meno di bacchette, per produrre una sinfonia di suoni coinvolgenti, in una continua ricerca di sperimentazione timbrica.

Il gruppo si costituisce di artisti professionisti, che lavorano in contesti importanti, come il Teatro alla Scala, “I Pomeriggi Musicali” di Milano e il Teatro dell’Opera di Roma, per citarne solo alcuni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del comune di Orzinuovi

Clicca e vai alla locandina completa della rassegna