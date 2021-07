Giovedì 8 luglio in piazza Stradivari gli stand saranno dedicati alla valorizzazione delle associazioni di volontariato, soprattutto in relazione al grande contributo dato nel momento della pandemia.

In questo contesto sarà previsto uno spazio per le famiglie con attività di gioco per i bambini.

In corso Garibaldi mercatino dell’artigianato e negozi con banco esterno.

Deejay Set dalle ore 19:

Rollodexx - piazza della Pace

Alex Negri - portici di via Platina

Qui la locandina della rassegna