Saverio Tommasi presenta il libro "In fondo basta una parola"

Mercoledì 14 luglio alle ore 21, nell'ambito della rassegna Scrittori al Parco Saverio Tommasi presenterà il suo ultimo libro "In fondo basta una parola" edito da Feltrinelli.

Cinquanta parole per interrogarsi: dalle più disarmanti, come “grazie” o “vergogna”, alle più coraggiose, come “trasgressione”, “scabroso”, fino ad arrivare ai fondamentali – “lavoro”, “cuore”, “vita e morte”. Cinquanta parole che portano con sé piccole storie di disaffezione quotidiana all’indifferenza, perché la rivoluzione gentile può partire soltanto da parole dannose al conflitto. Perché una parola può ferire, ma può anche salvare.

Saverio Tommasi: è nato e vive a Firenze. Diplomato all'Accademia di Arte Drammatica dell'Antoniano di Bologna, ha lavorato in teatro per quasi dieci anni. È reporter di Fanpage.it, seguitissima testata giornalistica online, autore di reportage e inchieste in Italia e all'estero. Nei suoi video affronta temi di grande attualità e sensibilità. Spesso si schiera dalla parte degli ultimi, di coloro che hanno bisogno della sua voce per raccontare la propria storia, facendo un grande lavoro di informazione e di denuncia. La sua pagina Facebook è seguita da mezzo milione di persone.

Conduce la serata Mattia Tortelli.

Prenota il tuo posto scrivendo una mail a librerialastoria@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al nr 0373258526

Appuntamento al Bar Parco, all'interno del parco Bonaldi a Crema alle ore 21,00