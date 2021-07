Il Cremona Summer Festival riparte presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.

Mercoledì 14 luglio è in programma il concerto della Britten Youth String Orchestra, proveniente dai Paesi Bassi, diretta da Loes Visser e fondata per offrire un'opportunità a tutti i giovani musicisti di strumenti ad arco di sviluppare le proprie abilità musicali in un ambiente stimolante e creativo.

Il programma prevede brani di Antonín Dvorák, Camille Saint Saëns, Nino Rota, Béla Bartók, Miroslav e Astor Piazzolla.

Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona nell’ambito del progetto Masterclass in collaborazione con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Cremona, di Crema e di Casalmaggiore, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Fondazione Museo del Violino, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, di BeMymusic, di Procremona e con il contributo della Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto Cremona Barocca.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

I concerti inizieranno alle ore 21.00, ma è richiesto di presentarsi a partire dalle ore 20.15 per le procedure di ingresso in sicurezza.

Per ulteriori informazioni: 0372 490224

