Il Cremona Summer Festival riparte presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.

Giovedì 29 luglio è in programma il concerto dell’Ensemble tedesco Violinissimo, grazie alla collaborazione con il Maestro Gaspar Borchardt.

L’idea del Direttore musicale Ulli Büsel è che i giovani musicisti abbiano modo di muoversi sul palco in maniera autodeterminata e indipendente, senza un direttore. In questo modo, i musicisti non si limitano a prendere parte ai concerti, ma li creano in prima persona, in modo attivo e creativo.

Il programma prevede brani di Antonio Vivaldi, Max Bruch, Johann Sebastian Bach, Ernest Bloch, Pablo de Sarasate, Ulli Büsel e Dmitrij Shostakovich.

Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona nell’ambito del progetto Masterclass in collaborazione con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Cremona, di Crema e di Casalmaggiore, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Fondazione Museo del Violino, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, di BeMymusic, di Procremona e con il contributo della Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto Cremona Barocca.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

I concerti inizieranno alle ore 21.00, ma è richiesto di presentarsi a partire dalle ore 20.15 per le procedure di ingresso in sicurezza.

Per ulteriori informazioni: 0372 490224

www.cr.camcom.it