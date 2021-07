Dopo il grande successo di pubblico e critica di “Quando diventi piccolo”, tratto dall’omonimo romanzo edito da Rizzoli/Fabbri, con più di 60 repliche in meno di un anno e oltre 12.000 spettatori, Loizzi, a un anno dal tour de “IL RE NUDO” interrotto per la chiusura dei teatri, torna con una nuova versione, completamente diversa e aggiornata, del suo quarto monologo di Stand-Up e quindicesimo spettacolo come autore e interprete.

In poco più di un’ora, Massimiliano Loizzi si racconterà e ci racconterà la sua vita e quella del suo paese in una comica, ironica riflessione sulla verità, sulle fake news e sull’uso deviato dei mezzi di comunicazione di massa. Ma è anche la storia di un uomo di sinistra in Italia, e quindi è una tragedia, che suo malgrado fa molto ridere.

È la storia (quasi vera) di una famiglia di città che si trasferisce in campagna, e così un minuscolo paese di mille anime diventa metafora di quel paese più grande di sessanta milioni di anime. C'è emozione, avventura, tensione, paura, dramma, satira, poesia e tante, tante risate (amare).

Massimiliano Loizzi attore, comico, autore, 43 anni, milanese d’adozione, è volto noto de il Terzo Segreto di Satira, protagonista delle due stagioni di “Sandro” in coppia con Francesco Mandelli, il suo primo film da protagonista con il collettivo, “Si muore tutti democristiani”, è su Netflix.

Autore del romanzo autobiografico “Quando diventi piccolo” edito da Rizzoli/Fabbri Editori, e di “Maledetta primavera” edito da People, è perennemente in tournée con la serie di 4 monologhi di satira civile “Il Matto” e con i suoi live di stand-up. Scrive una rubrica settimanale su Fanpage.it

Evento organizzato da

Arci Persichello

Largo Ostiano 72 Persico Dosimo

Ingresso con tessera Arci 2020/21