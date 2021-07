L’amor che move il sole e l’altre stelle, recital poetico teatrale con Chiara Tambani

Venerdì 16 luglio alle ore 21 presso il rivellino delle mura di Pizzighettone, si terrà il secondo dei due Incontri con Dante organizzati dall’Assessorato alla Cultura e dall’Unità Pastorale di Pizzighettone con il supporto di Pro Loco in occasione dei settecento anni dalla morte dell’Alighieri.

Lo spettacolo vedrà in scena l’attrice Chiara Tambani.

Protagonisti della serata saranno quattro grandi personaggi femminili (Beatrice, Francesca, Piccarda e la Vergine Maria) che, attraverso la loro voce, o semplicemente con uno sguardo, ci racconteranno l'amore nelle sue diverse sfaccettature: passione, desiderio di elevazione, perdono, fonte dell’autentica felicità.

È la donna il vero motore dell'opera di Dante, è lei che con la sua dolcezza, tenacia e determinazione, indica la via all'uomo, lo prende per mano e gli mostra la strada per uscire dall'Inferno e risalire fino al Cielo.

Ascoltando le storie di queste donne, ci faremo accompagnare dai meravigliosi versi con cui Dante le ha cantate e le ha rese immortali.

Lo spettacolo è ad accesso libero e senza prenotazione fino a esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti covid.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella casamatta 26 della cerchia muraria.

Informazioni

e-mail: cultura@comune.pizzighettone.cr.it

Tel. 0372 743347

Facebook cultura.pizzighettone