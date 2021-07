Per la rassegna E...state in riva al Serio 2021, sabato 24 luglio alle ore 21, la compagnia teatrale "Sentichiparla" presenterà lo spettacolo

Pinocchio... un burattino come te!

liberamente tratto dal romanzo "Le avventure di Pinocchio" di C. Collodi: l'avvincente, esilarante e commovente storia di un burattino un po' monello ma... dal cuore d'oro!

Con:

Chiara Tambani - Pinocchio

Morena Mazzini - Fata Turchina, Gatto, Lucignolo

Ivano Zambelli - Geppetto, Mangiafuoco, Volpe

