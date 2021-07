Sabato 17 luglio alle ore 21.00 appuntamento in via Sicardo n° 5 per una nuova proposta di CrArt: una passeggiata serale dal titolo "Chiesa di San Girolamo… al buio".

Un'altra visita guidata serale in giro per la città alla scoperta di storie e luoghi particolari di Cremona!

10€ (8€ associati CrArT)

Ritrovo in via Sicardo n° 5.

Per partecipare è necessario prenotare al numero 338 8071208 o inviando una mail a info@crart.it.

Portare sempre con sé la mascherina; mantenere il distanziamento.