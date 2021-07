The father

Regia di Florian Zeller.



Nell’ambito delle iniziative Crema Città amica dell’Alzheimer

Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura, ultima di una lunga serie, la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che la sua mente non riesce più a ricomporre. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova