Sabato 17 Luglio all'Antica Osteria del Fico alle ore 18:15 incontro di presentazione del libro di Massimo Cislaghi "Tre risposte al dis-ordine contemporaneo".

Rispondere al disordine dell’oggi è una sfida che richiede coraggio. Rispondere alla chiamata del domani è forse addirittura più difficile. Per farci trovar pronti sarà meglio mettersi già in cammino, impegnandosi a considerare anche più strade più nascoste, meno battute, segnate da fiochi lumicini. In questo senso, la sfida del testo di Massimo è senz’altro preziosa e meritevole di attenzione.

Giovanni Raimo dialoga con l'autore.

Evento gratuito in collaborazione con Libreria del Convegno.