BeachNic - Apericena sulla spiaggia

Sabato 17 luglio si parte alle ore 18.30 al pontile di Pizzighettone per risalire il fiume Adda per circa 1 ora, nella splendida cornice del Parco Adda Sud in compagnia di aironi, garzette e cormorani, avvolti dall'atmosfera della sera.

Si sbarca poi su una spiaggia di sabbia dove si potrà consumare il cestino fornito per il picnic (confezionato per due persone o singolo). Durante il viaggio verrà servito un calice di benvenuto.

Lo spazio in spiaggia è libero ed è assicurato il servizio da parte del personale. A bordo è disponibile il servizio igienico.

Il rientro è previsto con partenza alle ore 21.00 e arrivo a Pizzighettone verso le 22.00

MENU:

Affettati misti e formaggi

Frittata della Renata

Insalata di Riso alle verdure dell'Orto

Crostata con marmellata di Prugne

2 bicchieri Franciacorta Saten Az. Al Rocol

1 bottiglia Valtenesi Mattia Vezzola 375 ML

1 bottiglia d'acqua

Possibilità di modifica del menù trasformandolo in vegetariano.

Possibilità di menù bambini da concordare scrivendo a prenotazioni@navigareladda.it

Oltre al cestino verrà fornita una stuoia.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del venerdì precedente la navigazione.



Biglietti:

Tariffa unica: € 45,00 navigazione+aperitivo+cestino pic-nic

Tariffa bambini: navigazione under 12 e fino a 4 anni € 10,00 - under 4 gratuiti - I bambini pagheranno a bordo

Aperitivo: da concordare in base alla scelta

Prenotazione:

Singoli: il protocollo COVID-19 consiglia di incentivare l'acquisto dei biglietti on line, clicca QUI.

Per informazioni: tel. 3488661685 o mail prenotazioni@navigareladda.it