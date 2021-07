Nella serata di sabato 7 agosto torna Aspettando la notte dei desideri, nei pressi dell’ostello Bortolino, in via Al Ponte, in piena zona golenale, facilmente accessibile e a stretto contatto con la natura, a distanza, anche se non troppa, dall’inquinamento luminoso del centro abitato.

La serata è organizzata dalla Proloco di Viadana. Questo il programma:

La cena a base di luadel, varietà di salumi, Grana Padano, melone, sbrisolona e acqua sarà servita dalle ore 19 a mo’ di cestino pic-nic, al prezzo di 15 euro cadauno, con la possibilità di scegliere un menù vegano.

La prenotazione è obbligatoria, al numero 349-3932821.

Si ricorda di portare con sé una coperta da utilizzare per sedersi sul prato.

Dalle ore 18: Escursioni in barca sul Grande Fiume: grazie a River Passion, potrà essere realizzato un mini-tour lungo il Grande Fiume, durante le ore serali e notturne. Anche l’accesso a questo sotto-evento è riservato a coloro i quali effettueranno la prenotazione (348.8515911, prezzo: 10 euro a testa, bambini sotto i 6 anni gratis).



Dalle ore 19: Escursione in carrozza lungo la golena: la prenotazione può essere fatta nel luogo in cui si svolgerà l’evento, a partire dalle ore 19.

Dalle ore 22: Escursione a piedi in golena: con Elisa Montanari, già guida ambientale ed escursionista esperta, si potrà eccedere alle aree più remote della golena viadanese, avventurandosi fra gli alberi secolari, che la natura ha preservato, vivendo così un’esperienza catartica a contatto con la natura.

Per prenotazioni: 335.7060987, prezzo: 10 euro a testa, bambini sotto i 6 anni gratis.



Mercato artigianale: esso sarà disposto lungo tutta la via e diventerà il contorno appropriato all’atmosfera notturna dell’evento stesso, grazie alle luminarie ed al fermento che un mercatino ha la capacità di creare.

Dalle ore 20 si esibirà il gruppo musicale dei Sudden

Dalle ore 21:30 i più piccoli potranno iniziare a sognare, ascoltando le “Favole nel bosco”.

Infine, dalle ore 22:30, si terrà il concerto del nuovo gruppo TazTheDog.