Sabato 24 luglio alle ore 18,15 presso l'Antica Osteria del Fico Claudio Ardigò presenta il libro "Ricordi di un omicidio" in compagnia dell'autore Nicola Lupi.

Riccardo Hale è un ragazzo dalla mente geniale, non ha mai dovuto studiare in vita sua. Quando si trova a vivere dei flashback di ricordi che non gli appartengono, il ragazzo scopre un evento che gli cambierà la vita: l'omicidio di suo padre. Nel frattempo un'organizzazione segreta, venuta a sapere del carattere ereditario di questi ricordi, tenterà in tutti i modi di uccidere Riccardo.

Evento gratuito organizzato in collaborazione con Libreria del Convegno