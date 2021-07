"Hiroshima mon amour"

Un capolavoro del cinema moderno in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Regia Alain Resnais – Francia, 1959 – versione in lingua originale con sottotitoli italiani

Stilisticamente innovativo, narrativamente dirompente, l’opera che alla fine degli anni Cinquanta segnò l’atto di nascita della nouvelle vague e una svolta epocale nella storia del cinema. Due amanti a Hiroshima, lei francese, lui giapponese; l’evocazione degli orrori della bomba atomica si fonde e si alterna ai ricordi.

Inizio ore 21.30

Ingresso unico: € 7

Riduzioni: € 6 per i ragazzi minori di 16 anni non compiuti

L'acquisto dei biglietti è possibile direttamente alla cassa del cinema la sera stessa del film dalle ore 21.

Non forniamo servizio di prenotazione.

In caso di maltempo sarà deciso all'ultimo momento se effettuare la proiezione o annullarla, in base alle condizioni atmosferiche.



In caso di pioggia non ci è più possibile spostare la proiezione presso una sala al chiuso.



Per sicurezza potete contattare la biglietteria del cinema a partire dalle ore 21

telefonando al numero 0372 45 3005

oppure mandare un messaggio tramite la Pagina Facebook Arena Giardino - Cinema

Arena Giardino, Parco Tognazzi, Cremona

