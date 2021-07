"Jungle Cruise"

di J. Collet-Serra

ANTEPRIMA

Frank (Dwayne Johnson), capitano di un piccolo battello, noto come La Quila, accetta di accompagnare nei meandri della selvaggia giungla amazzonica due esploratori inglesi, la scienziata Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall). La coppia è alla ricerca di un mitico albero che possiede straordinarie proprietà curative: l'Albero della Vita. La scoperta dell'arbusto potrebbe cambiare il futuro della medicina e salvare le sorti dell'umanità.

Il gruppo dovrà vedersela non solo con i pericoli che la giungla nasconde, i suoi veri abitanti, gli animali selvatici, che non perderanno occasione per attaccarli, ma anche con un'altra spedizione rivale tedesca, spietata e senza alcuno scrupolo.

Orario:

ore 21.15 - L’orario di inizio degli spettacoli è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

Dove:

Centro Commerciale Cremona Po

INGRESSO OVEST

Via Castellone, 108

Biglietti:

Intero € 7,50

Ridotto € 4,50 (hanno diritto alla tariffa ridotta gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica; i possessori della tessera Amici del Cinema)

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e dell’arena il giorno stesso della proiezione.

È prevista l’assegnazione dei posti, in modo da permettere il distanziamento sociale di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro.

Maltempo: I film in programmazione saranno proiettati in contemporanea anche nelle sale al chiuso di spazioCinema CremonaPo.

Iniziativa promossa da ARIANTEO, insieme al Centro Commerciale Cremona Po e con il patrocinio del Comune di Cremona.