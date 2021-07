Concerto dal tema "Canzonette e Madrigali nel Barocco padano"

"Canzonette e Madrigali nel Barocco padano" è il tema del concerto che l'Ensemble vocale "Il Continuo" diretto da Isidoro Gusberti eseguirà nel Chiostro dei Padri Barnabiti presso la Chiesa di San Luca di Cremona.

Composizioni vocali di Giovanni Giacomo Gastoldi, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi, Orazio Vecchi e Lodovico Grossi da Viadana. Di questi autori, che costituiscono una parte dominante della letteratura musicale rinascimentale e barocca, verranno eseguite pagine vocali profane a tre, quattro e cinque voci.



Il Concerto rientra in un progetto ideato e promosso da "Il Continuo" dal titolo "L'ora delle Canzonette e dei Madrigali"; un percorso che vedrà l' Ensemble impegnato nei prossimi mesi non solamente nell'esecuzione di queste forme musicali ma anche a fornirne, di queste, esempi e particolari caratteristiche prima della loro esecuzione integrale. Si tratterà, in pratica, di assistere anche alla presentazione di brevi introduzioni vocali prima dell'esecuzione integrale dei brani al fine di farne cogliere ed apprezzare maggiormente i contenuti letterari e musicali ai presenti.

L'ingresso al Concerto è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti; è consigliata, pertanto, la prenotazione allo 0372/432096.Il Concerto,si svolgerà anche in caso di maltempo in quanto il chiostro dispone anche di spazi al coperto.



Si è tenuti all'osservanza delle disposizioni sanitarie in vigore riguardanti il contenimento del Covid 19.