Venerdì 13 agosto, a partire dalle ore 19.00, il cortile del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona ospiterà il concerto dell’Ensemble e del Coro Voz Latina dal titolo “El Canto de las Palabras” – Poesia in musica nel s. XX.

“El Canto de las Palabras” è stato il primo progetto discografico del Coro Voz Latina. Si tratta di una raccolta di poesia in musica del XX secolo in America Latina.

Durante questo periodo oscuro, caratterizzato da dittature militari, la voce dei grandi poeti si fonde, nella musica popolare, con la voce del popolo e si trasforma, in questo modo, in un vessillo di lotta per il ritorno alla democrazia. Il progetto include canzoni con testi di alcuni dei poeti più impegnati in questo senso come Mario Benedetti, José Martí, Nicolás Guillén, Rafael Alberti, María Elena Walsh, ed altri ancora.

Il programma del concerto si articola in quattro sezioni poetiche: inizia con il canto per la Terra e, passando attraverso l’Assenza e la Lotta, si conclude con una sezione dedicata all’Amore.