Liszt e Chopin. Principi del pianoforte

Rassegna pianistica nel magnifico contesto del Castello di Padernello: grandi talenti, creatività, estro e invenzione al pianoforte.

Sabato 31 luglio, Gerardo Chimini al Castello di Padernello legge e interpreta due Principi del pianoforte: Liszt e Chopin.

Gerardo Chimini si è diplomato presso il conservatorio di Brescia. Svolge attività artistica in tutta Europa, Giappone e Brasile, in veste di solista ed in formazioni cameristiche. Il suo repertorio spazia da Bach alla musica contemporanea. Ha insegnato presso il Conservatorio di Brescia ed altresì tiene master class in Italia ed all'estero. In questi ultimi anni ha incrementato alcune formule di approccio concertistico quali: l'educazione all'ascolto di particolari brani o periodi musicali e analisi dei brani proposti, ritenendo importantissimo un nuovo rapporto concertista-pubblico in modo da far capire ed apprezzare il difficile mondo dei suoni!