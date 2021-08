Domenica 29 agosto, presso la cerchia muraria di Pizzighettone (in via Boneschi), dalle 10 alle 20 si terrà Mura in Noir. Festival del giallo italiano.

L’evento, organizzato da Assessorato alla Cultura, Pizzighettone Fiere dell’Adda, Pro Loco, Lib(e)ri a Casa Mia di Angelita Pierro e Informagiovani Pizzighettone, porterà nella fortezza sull’Adda quattro autori di gialli e noir italiani, offrendo al pubblico una domenica di incontri dedicati a un genere letterario molto caro ai lettori.



Nell’arco della giornata, nello splendido cortile del rivellino, chiacchiereranno con Angelita Pierro e Damiana Tentoni, in compagnia del pubblico, Paola Barbato (ore 11.00), Raul Montanari (ore 15.00), Valerio Varesi (ore 16.30) e Francesco Recami (ore 18.00), per parlare dei loro libri e di molto altro ancora.



Da sempre il giallo fornisce una visuale inconsueta su problematiche di tipo sociale, politico e culturale, spesso proponendo una interessante chiave di lettura della società contemporanea. E il giallo italiano, che ha una lunga tradizione alle spalle e sta vivendo una stagione particolarmente felice, si presta ottimamente allo scopo, grazie anche ai variegati scenari geografici e sociali che caratterizzano il Belpaese. Gli scrittori che saranno ospitati in questa prima edizione di Mura in Noir, proprio per i loro modi particolari di trattare il genere, declinano la letteratura gialla secondo sensibilità molto differenti, che potranno sollecitare la curiosità di lettori dai gusti più diversi.



Durante la manifestazione, nella casamatta 6 sarà possibile visionare e acquistare i libri degli autori presentati, ma anche di altri scrittori, grazie ai punti vendita allestiti dalle librerie Badalù Racconta e Spotti.



L’accesso all’evento sarà libero e senza prenotazione fino a esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti covid.

In caso di maltempo, gli incontri si svolgeranno nella casamatta 1.

Mura In Noir. Festival del giallo italiano

Domenica 29 agosto 2021, ore 10-20

Cerchia muraria di Pizzighettone (via Boneschi)

Ingresso libero



Info

cultura@comune.pizzighettone.cr.it

https://www.facebook.com/cultura.pizzighettone

https://www.comune.pizzighettone.cr.it/it

https://www.instagram.com/bibliotecamuseopizzighettone/

Tel. 0372 743347