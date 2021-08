Cinema all'aperto: "Boys"

"Boys"

di D. Ferrario.

Quattro sessantenni come tanti, gli amici Carlo, Joe, Giacomo e Bobo vivono nel ricordo di una giovinezza dal sapore rock. Insieme formavano infatti The Boys, un gruppo di successo negli anni settanta. Pur non essendosi mai sciolti, e continuando anzi a suonare insieme ogni settimana all'insegna della nostalgia vintage, i quattro si sono abituati a vite più tradizionali, chi notaio chi ristoratore, chi con figli, matrimoni o amori perduti, senza contare i problemi di salute. Ora però si presenta un'opportunità di tornare sulla cresta dell'onda grazie a una proposta di cover di un giovane rapper che brilla sui social network. Oltre che dei quattro membri serve però il consenso di Anita, vecchia vocalist del gruppo di cui poi si erano perse le tracce, e la banda si rimette quindi "on the road" per andare a cercarla.



Orario:

ore 21.00

Dove:

Centro Commerciale Cremona Po

INGRESSO OVEST

Via Castellone, 108

Biglietti:

Intero € 7,50

Ridotto € 4,50 (hanno diritto alla tariffa ridotta gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica; i possessori della tessera Amici del Cinema)

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e dell’arena il giorno stesso della proiezione.

È prevista l’assegnazione dei posti, in modo da permettere il distanziamento sociale di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro.

Maltempo: I film in programmazione saranno proiettati in contemporanea anche nelle sale al chiuso di spazioCinema CremonaPo.

