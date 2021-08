"All my Life"

di M. Meyers.

PRIMA VISIONE

Una coppia dolce, amante del divertimento e appena fidanzata ha un'intera vita davanti. Ma quando a Sol viene diagnosticato un cancro al fegato terminale a dicembre, i piani per il loro matrimonio estivo diventano impossibili. In una corsa contro il tempo, gli amici e la famiglia di Jenn e Sol lanciano una raccolta fondi online per aiutare la coppia a creare un matrimonio da sogno in sole due settimane. Nel processo, scatenano uno sfogo di generosità e attenzione da parte di persone in tutto il mondo che vogliono celebrare il potere dell'amore con loro. In tutto questo, l'impegno reciproco di Jenn e Sol si approfondisce, diventando un commovente promemoria che la forza del vero amore non conosce limiti.



Orario:

ore 21.00

Dove:

Centro Commerciale Cremona Po

INGRESSO OVEST

Via Castellone, 108

Biglietti:

Intero € 7,50

Ridotto € 4,50 (hanno diritto alla tariffa ridotta gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica; i possessori della tessera Amici del Cinema)

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e dell’arena il giorno stesso della proiezione.

È prevista l’assegnazione dei posti, in modo da permettere il distanziamento sociale di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro.

Maltempo: I film in programmazione saranno proiettati in contemporanea anche nelle sale al chiuso di spazioCinema CremonaPo.

Iniziativa promossa da ARIANTEO, insieme al Centro Commerciale Cremona Po e con il patrocinio del Comune di Cremona.