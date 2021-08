"Storm Boy" al CremArena

Storm Boy

Regia di Shawn Seet.



Quando Michael Kingley, un uomo d’affari in pensione di successo, inizia a vedere immagini del suo passato che non riesce a spiegare, è costretto a ricordare la sua infanzia e, come da ragazzo, ha salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano, il Signor Percival. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Dal 6 agosto l’ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Controllo e verifica Green pass obbligatorio.

Ingresso € 5

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Cremarena a partire dalle 20, oppure presso il Multisala Portanova tutte le sere dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.00.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova