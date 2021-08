Crudelia

Regia di Craig Gillespie.



Estella è una bambina con un sogno e un lato oscuro: il sogno è quello di diventare una celebre stilista di moda, il lato oscuro è il desiderio di sfidare il mondo senza farsi scrupoli, cui sua madre Catherine ha dato un nome: Crudelia. Catherine invita la figlia a tenere Crudelia sotto controllo, ma Estella deve trasgredire, e a una festa organizzata dalla Baronessa presso cui sua madre lavora si intrufola nel salone dove va in mostra una grande sfilata di moda. Ne nasce un putiferio, e Catherine viene uccisa dai tre dalmata della Baronessa: una morte di cui Estella si ritiene colpevole. Anni dopo la ritroviamo giovane donna a Londra, intenta a campare di furtarelli con gli amici Jasper e Horace, ma con ancora in testa il sogno di fare la stilista: magari proprio per la celebre Baronessa. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Dal 6 agosto l’ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Controllo e verifica Green pass obbligatorio.

Ingresso € 5

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Cremarena a partire dalle 20, oppure presso il Multisala Portanova tutte le sere dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.00.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova