Fino al 24 agosto sarà possibile visitare la mostra fotografica “Quando le mani parlano al cuore” presso la sede dell'Associazione Culturale Eridano.

Saranno esposte le opere di Alvaro Mario Ferlenghi.

Da sempre appassionato di fotografia ed ex ferroviere, Ferlenghi, è stato per 14 anni Presidente del Circolo fotografico del Dopolavoro ferroviario di Cremona. Ha iniziato con una Bencini Comet NK 135, per passare poi a varie tipo di Canon, ed ora usa una Nikon.

Si è interessato dello sviluppo e stampa della pellicola in bianco e nero e della stampa della diapositiva a colori. Dall’utilizzo dell’Hassemblad ha conservato l’idea della fotografia “quadrata” che ha utilizzato per questa mostra.

C’è un filo concreto che lega queste fotografie e la sua storia personale: “le mani”. La sua poliedricità di artista si esprime in questa carrellata di personaggi in movimento, come i treni.

Ferlenghi, infatti, ha pubblicato nel 2011, come co-autore insieme a G. Luigi Boldori e Giuseppe Ghisolfi, il libro “La stazione di Cremona 1863 - 2011”.

Nel 2015 ha dato alle stampe “Cremona - Treviglio la strada ferrata” e nel 2019 “La ferrovia Cremona - Rovato”, avente per oggetto la storia del “trenéen” che portava i cremonesi, e non solo, a Edolo.

Contatti:

Associazione Culturale Eridano

Via Tribunali, 8 - Cremona

Tel: 0372414252

Mob: 3208295922

eridano.cr@libero.it