Cinema sotto le stelle: "Roubaix - Una luce nell'ombra"

"Roubaix - Una luce nell'ombra"

Prima Visione – Un poliziesco d’autore lontano dagli stereotipi pluripremiato in Francia.

Regia A. Despiechin – Francia, 2020

Il commissario Daoud è un Maigret contemporaneo che indaga su un brutale assassinio. Persona comprensiva e acuta, ma senza popolo e senza patria: di origine algerina è un osservatore malinconico il cui sguardo dà il tono all’ intero film.

Inizio ore 21.30

Ingresso unico: € 7

Riduzioni: € 6 per i ragazzi minori di 16 anni non compiuti

L'acquisto dei biglietti è possibile direttamente alla cassa del cinema la sera stessa del film dalle ore 21.

Non forniamo servizio di prenotazione.

In caso di maltempo sarà deciso all'ultimo momento se effettuare la proiezione o annullarla, in base alle condizioni atmosferiche.



In caso di pioggia non ci è più possibile spostare la proiezione presso una sala al chiuso.



Per sicurezza potete contattare la biglietteria del cinema a partire dalle ore 21

telefonando al numero 0372 45 3005

oppure mandare un messaggio tramite la Pagina Facebook Arena Giardino - Cinema

